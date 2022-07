Mickey Rourke critica Tom Cruise: "Ha interpretato lo stesso ruolo per 35 anni" (Di martedì 12 luglio 2022) Mickey Rourke, durante un'apparizione televisiva ha criticato duramente Tom Cruise, reduce dal successo di Top Gun: Maverick. Mickey Rourke ha criticato duramente Tom Cruise durante un'apparizione televisiva, definendolo irrilevante. L'attore era ospite di Piers Morgan Uncensored quando ha affrontato il successo ottenuto dal collega con Top Gun: Maverick. Rispondendo alle domande di Morgan, Mickey Rourke ha sottolineato che non gli interessano i risultati ai box office ottenuti da Top Gun: Maverick: "Non significa un ca**o per me. Tom Cruise ha interpretato la stessa parte per 35 fottuti anni. Non ho alcun rispetto per questo. Non mi importano i soldi o il potere". ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 luglio 2022), durante un'apparizione televisiva hato duramente Tom, reduce dal successo di Top Gun: Maverick.hato duramente Tomdurante un'apparizione televisiva, definendolo irrilevante. L'attore era ospite di Piers Morgan Uncensored quando ha affrontato il successo ottenuto dal collega con Top Gun: Maverick. Rispondendo alle domande di Morgan,ha sottolineato che non gli interessano i risultati ai box office ottenuti da Top Gun: Maverick: "Non significa un ca**o per me. Tomhala stessa parte per 35 fottuti. Non ho alcun rispetto per questo. Non mi importano i soldi o il potere". ...

