Michelle Hunziker | profilo proibito | una bellezza stordente | Guarda

(Di martedì 12 luglio 2022) Seduzione e battute, mossa sexy e ironia. La sintesi perfetta per descrivere, che archiviata la stagione televisiva, in attesa della prossima e del ritorno sul piccolo schermo, si gode le sue vacanze in Sardegna, insieme al suo Giovanni Angiolini, la nuova fiamma con cui - assicurano i rotocalchi di gossip - è scattata una passione travolgente. E il racconto delle vacanze - tra seduzione e battute - lalo consegna al suoInstagram, laddove per ultimo pubblica un rullino composto da due fotografie. Eccola godersi un bagno tra le acque cristalline e riemergere, scrollandosi i capelli con un gesto del collo. Seduzione, perché è bellissima. E battute: "Permettetemi una freddura... la cresta dell'onda", scrive in riferimento alla prima foto e ai suoi capelli. Dunque, nel secondo ...

dea_channel : Michelle Hunziker paparazzata con il suo nuovo compagno il chirurgo Giovanni Angiolini?????????? - Ivalbi : RT @ioteilmare: Un consiglio.... ragazze fatte come Michelle Hunziker mettetevi con un ortopedico ... perché dopo i 40 ogni mattina vi sveg… - maniconio : @caIippa LA REFINIZIONE DELLA BOZZA DA PARTE DI MICHELLE HUNZIKER - HeryHxam : Michelle Hunziker, cuore in mille pezzi: ha sgamato tutto -

In caso contrario avrebbero potuto fare comee Tomaso Trussardi, che hanno inviato un comunicato congiunto all'Ansa per annunciare il divorzio. L'indizio non sfugge ai fan L'arrivo ...Da Francesco Totti e Ilary Blasi, passando perHunzike re Tomaso Trussardi fino a Kanye West e Julia Fox - lasciatisi dopo il Super Bowl - i Vip che si sono detti addio in questi mesi del 2022 anno sono tanti. Ci sono anche Jason Momoa e ...Dopo i rumors smentiti negli scorsi mesi, è ufficialmente finito l’amore tra la conduttrice e l’ex capitano della Roma.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...