Michele Fazio, il 15enne assassinato per errore a Bari, ha cambiato per sempre il volto della città (Di martedì 12 luglio 2022) Era la sera del 12 luglio 2001 quando Michele Fazio venne ammazzato dalla mafia davanti a casa sua a Bari vecchia. Michele non era Giovanni Falcone, non era Paolo Borsellino e nemmeno il generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Michele non era un magistrato, un agente di polizia, un giornalista, un prete. Michele era “solo” un ragazzo di 15enne che conosceva la criminalità organizzata come “vicina di casa”. In quegli anni Bari vecchia, infatti, era nelle loro mani. Nessun turista avrebbe mai messo piede in quel dedalo di viuzze: era sconsigliato. Forse in Italia, non tutti conoscono la storia di questo giovane e della sua famiglia ma è una vicenda che ha cambiato e continua a cambiare la vita e le vite di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Era la sera del 12 luglio 2001 quandovenne ammazzato dalla mafia davanti a casa sua avecchia.non era Giovanni Falcone, non era Paolo Borsellino e nemmeno il generale Carlo Alberto dalla Chiesa.non era un magistrato, un agente di polizia, un giornalista, un prete.era “solo” un ragazzo diche conosceva la criminalità organizzata come “vicina di casa”. In quegli annivecchia, infatti, era nelle loro mani. Nessun turista avrebbe mai messo piede in quel dedalo di viuzze: era sconsigliato. Forse in Italia, non tutti conoscono la storia di questo giovane esua famiglia ma è una vicenda che hae continua a cambiare la vita e le vite di una ...

concentrazione : Bari ricorda Michele Fazio, 15enne ucciso dalla #mafia il 12 luglio 2001. Il padre: 'Sono stati lunghi anni di impe… - Borderline_24 : #Mafia, #Bari ricorda Michele #Fazio. Il padre: 'Sono stati lunghi anni di impegno'