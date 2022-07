Mi scusi presidente | la domanda che imbarazza Draghi | la risposta gela tutti

(Di martedì 12 luglio 2022) Marionon usa mai giri di parole. Il premier è sempre molto diretto e anche in conferenza stampa, oggi pomeriggio, ha voluto chiarire la sua posizione su una possibile crisi di governo che appare sempre più alle porte. Ildel Consiglio, dopo un incontro con i sindacati, ha parlato con i giornalisti per fare il punto sulle misure economiche che l'esecutivo sta cercando di varare per mettere una pezza sul crollo del potere d'acquisto divorato da una inflazione galoppante. Ma durante la conferenza stampa il punto centrale del colloquio con i giornalisti è stata la crisi nei rapporti con i 5 Stelle e con l'ex premier Giuseppe Conte. E a unapiuttosto diretta sul futuro del governo e su una disponibilità del premier ad accettare un bis dopo il rinvio alle Camere per verificare l'appoggio dell'attuale ...

Pubblicità

cleghio : RT @Giampie27342661: @salvini_giacomo Scusi,si è chiesto perché Renzi fece prima dimettere i propri ministri e Conte fa finta di nulla? Si… - eia58 : RT @Giampie27342661: @salvini_giacomo Scusi,si è chiesto perché Renzi fece prima dimettere i propri ministri e Conte fa finta di nulla? Si… - Giampie27342661 : @salvini_giacomo Scusi,si è chiesto perché Renzi fece prima dimettere i propri ministri e Conte fa finta di nulla?… - Ereticanina : @lefrasidiosho Draghi: ' ma Presidente gli Italiani di crisi di Governo ne hanno i coglioni pieni, e in questo mome… - Olaffschimdvonb : Questo bel Paese Pieno di poesia Ha tante pretese Ma nel nostro mondo occidentale È la periferia Mi scusi President… -

L'INDIPENDENTE

, perchè al Festival del cinema di Venezia "Perchè Guglielmi andava al Festival, una cornice ... Era la prima volta che unincontrava un comico, in un luogo non istituzionale, per 30 ...Mise la disturbo. Non riesco a trovare il monumento ai fratelli Bandiera che dovrebbe ... Mi giro e, finalmente, vedo il monumento dedicato ai fratelli Bandiera, inaugurato daldella ... Con la scusa del PNRR il governo smantella i diritti dei lavoratori della logistica Dopo la nota di qualche giorno fa del Club, la replica oggi di Iachini che chiarisce il suo punto di vista sull'Iva non pagata, uno dei motivi per cui il ...Anziani ancora nel mirino: donna avvicina la vittima e fugge in via dei Filosofi. Francesco Berardi (associazione Filosofiamo): "Ecco come proteggervi" ...