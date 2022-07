“Mi fa venire l’ansia”: Maria Venier si rifiuta, boccia una proposta sensazionale (Di martedì 12 luglio 2022) Mara Venier ha voluto dire tutta la verità e ha stroncato ogni possibilità. La delusione è cocente, ma è irremovibile: la fa stare male Mara Venier (Youtube)La regina di Rai1 si sta preparando per la sua tredicesima edizione di Domenica In. Mara Venier non sente per niente il peso dei suoi 71 anni e continua a lavorare come ne avesse almeno venti in meno. La sua allegria e la sua spensieratezza conquistano ogni anno il pubblico di Rai1, che la premia ogni domenica con ascolti incredibili. Mara Venier, quindi, ha deciso che continuerà a lavorare fino a quando il pubblico vorrà sopportarla e supportarla così come fa da ormai tantissimi anni. C’è però una cosa su cui la conduttrice veneta è ferma e irremovibile: il suo no è secco e deciso e la motivazione è seria. Non ne vuole sapere, decisione ... Leggi su ck12 (Di martedì 12 luglio 2022) Maraha voluto dire tutta la verità e ha stroncato ogni possibilità. La delusione è cocente, ma è irremovibile: la fa stare male Mara(Youtube)La regina di Rai1 si sta preparando per la sua tredicesima edizione di Domenica In. Maranon sente per niente il peso dei suoi 71 anni e continua a lavorare come ne avesse almeno venti in meno. La sua allegria e la sua spensieratezza conquistano ogni anno il pubblico di Rai1, che la premia ogni domenica con ascolti incredibili. Mara, quindi, ha deciso che continuerà a lavorare fino a quando il pubblico vorrà sopportarla e supportarla così come fa da ormai tantissimi anni. C’è però una cosa su cui la conduttrice veneta è ferma e irremovibile: il suo no è secco e deciso e la motivazione è seria. Non ne vuole sapere, decisione ...

Pubblicità

mely_iovino : @ilovethelife01 Figlia mia non ti fa venire l ansia per ste cazzate suu - stillmyhaz : @criswift CRIS L’ANSIA CHE MI FAI VENIRE - BennyS_L : l'ansia che mi sta facendo venire quest'episodio di #BetterCallSaul non sto respirando aiuto - JDascjauan : @Peter_Italy Non ricominciare con le date, che mi fai venire l’ansia???????? - iRosiie96 : raga sta notte ho sognato la partenza per ny, penso mi stia iniziando a venire l’ansia perché tra 3 giorni devo partire ???? -