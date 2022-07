"Mi era antipatica. Poi...". Vittorio Feltri, il retroscena sulla "conversione" pro-Meloni (Di martedì 12 luglio 2022) Ebbi a che fare con Giorgia Meloni per la prima volta quando ella rivestiva il ruolo di ministro per la Gioventù nel governo Berlusconi. Mi aveva dato l'impressione di essere un po' superficiale, una da cui non mi sarei potuto attendere grandi opere in campo politico. Non per la giovane età, s' intende, bensì per le sue iniziative che mi sembravano effimere e banali, quindi non degne di essere prese in considerazione. Purtroppo, prima di dare un giudizio, di formarci una opinione riguardo una persona, subiamo l'influsso dell'immagine di quest' ultima, sebbene non ce ne rendiamo conto, non tendiamo ad approfondire, a volte ci basta uno sguardo perché qualcuno ci diventi simpatico o antipatico. Ebbene, a me Giorgia Meloni non era assolutamente simpatica. Allora dirigevo Libero ed ebbi con lei addirittura un piccolo scontro sul giornale in merito ad una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Ebbi a che fare con Giorgiaper la prima volta quando ella rivestiva il ruolo di ministro per la Gioventù nel governo Berlusconi. Mi aveva dato l'impressione di essere un po' superficiale, una da cui non mi sarei potuto attendere grandi opere in campo politico. Non per la giovane età, s' intende, bensì per le sue iniziative che mi sembravano effimere e banali, quindi non degne di essere prese in considerazione. Purtroppo, prima di dare un giudizio, di formarci una opinione riguardo una persona, subiamo l'influsso dell'immagine di quest' ultima, sebbene non ce ne rendiamo conto, non tendiamo ad approfondire, a volte ci basta uno sguardo perché qualcuno ci diventi simpatico o antipatico. Ebbene, a me Giorgianon era assolutamente simpatica. Allora dirigevo Libero ed ebbi con lei addirittura un piccolo scontro sul giornale in merito ad una ...

Pubblicità

Libero_official : Da ministro per la Gioventù a leader del primo partito italiano, ecco chi è #GiorgiaMeloni: il ritratto di… - ariaditemporale : @gaiamagenis Non sono voli pindarici, ho ascoltato le storie e si lamenta del fatto che c'era la spa e non l'ha pot… - CallmeYaia : @R0BERTFK_ hai detto che era quella antipatica la mia, e mo vi amate ?! - el91hy : @kw2ns @kvrjna @mjhvo @lamogliedichae @yonsjn RED BERRY raga a me stava simpatica ERA GAIA A STARMI ANTIPATICA OK p… - zugojapan : @gokot_tae Bellissima!! E per quanto lei mi sia un po' antipatica devo dire che qui era stupenda, e molto brava, e… -