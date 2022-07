Meteo, nuova svolta "estrema". Giuliacci: dove si toccano i 43 gradi (Di martedì 12 luglio 2022) Prima c'erano state le piogge, poi le temperatura estive ma non estreme. Ebbene, tutto questo sta per finire perché il Meteo registra una nuova sferzata di caldo e termometri oltre i 40 gradi. A fornire le previsioni per la settimana in corso è Andrea Giuliacci, di Meteo.it. "La settimana inizia con un caldo che non è così strano per questo periodo con temperature che oscilleranno tra i 28 e i 32 gradi. Questo perché l'alta pressione africana ci prende solo marginalmente, mentre a metà settimana si sposterà con maggior decisione e saliranno non solo le temperature ma anche i tassi di umidità", dice Giuliacci all'Adnkronos. La svolta ci sarà nel fine settimana quando "il caldo sarà intenso in tutta Italia con massime quasi ovunque che toccheranno ... Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) Prima c'erano state le piogge, poi le temperatura estive ma non estreme. Ebbene, tutto questo sta per finire perché ilregistra unasferzata di caldo e termometri oltre i 40. A fornire le previsioni per la settimana in corso è Andrea, di.it. "La settimana inizia con un caldo che non è così strano per questo periodo con temperature che oscilleranno tra i 28 e i 32. Questo perché l'alta pressione africana ci prende solo marginalmente, mentre a metà settimana si sposterà con maggior decisione e saliranno non solo le temperature ma anche i tassi di umidità", diceall'Adnkronos. Laci sarà nel fine settimana quando "il caldo sarà intenso in tutta Italia con massime quasi ovunque che toccheranno ...

