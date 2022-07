Messina ultima tra le grandi Università

(Di martedì 12 luglio 2022) È un ultimo posto che indubbiamente fa male e che si presta a varie interpretazioni. Apparentemente sembra che gli sforzi profusi in questi anni non siano stati sufficienti a rilanciare, nella classifica...

Classifica Atenei italiani: UniCal al terzo posto, Messina ultima e Reggio giganteggia tra le piccole
Il Rapporto Censis colloca al 19esimo posto (su 19) il nostro Ateneo, penalizzato in particolare da alcuni parametri ...