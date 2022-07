Mertens-Napoli: clamorosa accelerata, la notizia da Sky (Di martedì 12 luglio 2022) Dries Mertens può rinnovare con il Napoli. L’attaccante belga è al centro dei pensieri di Luciano Spalletti ma non ha ancora trovato l’accordo con il club azzurro per il prolungamento del contratto. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere ma lo stesso bomber ha deciso di valutare prima le nuove offerte in arrivo da De Laurentiis e poi, solo in caso di fumata nera, si guarderà intorno. Napoli Mertens (Getty Images)SKY – Rinnovo Mertens: apertura totale con il Napoli Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio durante lo speciale “Calciomercato – L’originale” su Sky Sport, hanno dato una lieta notizia sul possibile rinnovo di Dries Mertens con il Napoli. “Il Napoli prima di tornare su Mertens ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 12 luglio 2022) Driespuò rinnovare con il. L’attaccante belga è al centro dei pensieri di Luciano Spalletti ma non ha ancora trovato l’accordo con il club azzurro per il prolungamento del contratto. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere ma lo stesso bomber ha deciso di valutare prima le nuove offerte in arrivo da De Laurentiis e poi, solo in caso di fumata nera, si guarderà intorno.(Getty Images)SKY – Rinnovo: apertura totale con ilMassimo Ugolini e Gianluca Di Marzio durante lo speciale “Calciomercato – L’originale” su Sky Sport, hanno dato una lietasul possibile rinnovo di Driescon il. “Ilprima di tornare su...

Pubblicità

anperillo : Quando nell’estate ‘88 vendette #Garella, #Ferrario, #Bagni e #Giordano il #Napoli ripartì da #Giuliani, #Corradini… - DiMarzio : #Calciomercato | #Mertens pronto a ridursi lo stipendio per restare al @sscnapoli - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI Giuntoli: 'Offerti a Mertens 2,5 milioni per 2 anni, il giocatore ha rifiutato la proposta' #SkySport #SkyCalciomercato - antsantoro64 : @TolliVincenzo Stavolta devi aggiungere Insigne, Ospina e forse Mertens e Politano, con occhio a Ruiz, oltre a KK.… - gabriele_penati : RT @Nai1926_: Lo dico? Lo dico... Secondo la mia modesta opinione rimarranno entrambi al #NAPOLI #Koulibaly #Mertens Su #Dybala non ci cr… -