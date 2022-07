Mercedesz Henger | interesse per Edoardo Tavassi | lui ricambia?

(Di martedì 12 luglio 2022)torna a parlare del suoper, luiil sentimento? Ecco cosa ha detto l’ex naufraga La 16esima edizione dell’Isola dei famosi è giunta al termine da qualche settimana e in moltissimi si chiedono in che rapporti siano oggied. Sin da subito l’intesa e la complicità tra loro è stata palese in Honduras.(Screenshot da Instagram)La figlia di Evanon ha mai nascosto di provare un certonei confronti dell’ex naufrago. Anche lui sembravarla, poi però ...

confessa di aver chiarito con Edoardo Tavassi dopo l'Isola: cosa c'è tra loro Argomenti trattatied Edoardo dopo l'Isola dei Famosied Edoardo si sono ...Lasciato l'Honduras, l'influencer spera ancora di riuscire a conquistare il cuore del fratello di Guendalina Terminata l'avventura all''Isola dei Famosi', i rapporti traed Edoardo Tavassi sembrano essere migliorati. In Honduras i due naugraghi si erano molto avvicinati, ma alcune ombre nel passato dell'influencer avevano fatto allontanare il fratello ...Basta pensare ad esempio, a Mercedesz Henger che, proprio in dirittura d’arrivo, ha parlato in collegamento con la madre Eva riaprendo un dialogo che si era chiuso per due anni. Mamma e figlia si sono ...La ex naufraga Mercedesz Henger, figli della nota Eva Henger, è tornata a parlare della sua esperienza a L’isola dei famosi ai microfoni di ...