Mercato piloti: australiani che cercano casa nella F1 2023 (Di martedì 12 luglio 2022) La F1 2022 è ancora in corso, ma si pensa già al 2023 con un Mercato piloti vivace. I top team sono già sistemati, ma le squadre di mezzo e di ultima fascia hanno ancora qualche sedile da assegnare. La "Silly Season" per la prossima stagione ha un forte accento australiano, in quanto sono due piloti dell'Oceania che la stanno animando. Parliamo di Daniel Ricciardo e di Oscar Piastri. Uno rischia di uscire, l'altro vuole entrare. Vediamo qui cosa bolle in pentola per il prossimo anno. Mercato piloti 2023: chi entra in F1 e chi esce? Partiamo da Ricciardo, il cui posto in McLaren è in discussione. La storia la conosciamo: Daniel non sta ottenendo i risultati sperati, e Zak Brown gli ha chiesto di ridiscutere del contratto. Tra le due parti è nato un tira e molla ...

