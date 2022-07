Mentre il Palazzo litiga Roma brucia (Di martedì 12 luglio 2022) Sembrava non potesse essere verosimile per ipotesi che un cronista parlamentare si lasciasse prendere la mano, anzi la testa, dagli argomenti trattati, tanto da rimanerne visibilmente turbato. È quanto sta accadendo in queste ore, sia che lo si veda in televisione, sia che lo si percepisca dalla lettura dei giornali. Senza arrivare ai toni concitati di Orson Welles nella “cronaca” radiofonica de?l’ invasione aliena del mondo, gli attuali professionisti del riportare o riferire che dir si voglia, non riescono piu a rimanere algidi difronte a mostri della ragione partoriti li dove dovrebbero essere discusse ipotesi di leggi e altri argomenti del genere atti a disciplinare l’attività dei singoli e della collettività. Della serie “quando è troppo, è troppo!” Di conseguenza, quando quei professionisti sono davanti al microfono o al computer, sono percorsi da emozioni paragonabili a quelle ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 luglio 2022) Sembrava non potesse essere verosimile per ipotesi che un cronista parlamentare si lasciasse prendere la mano, anzi la testa, dagli argomenti trattati, tanto da rimanerne visibilmente turbato. È quanto sta accadendo in queste ore, sia che lo si veda in televisione, sia che lo si percepisca dalla lettura dei giornali. Senza arrivare ai toni concitati di Orson Welles nella “cronaca” radiofonica de?l’ invasione aliena del mondo, gli attuali professionisti del riportare o riferire che dir si voglia, non riescono piu a rimanere algidi difronte a mostri della ragione partoriti li dove dovrebbero essere discusse ipotesi di leggi e altri argomenti del genere atti a disciplinare l’attività dei singoli e della collettività. Della serie “quando è troppo, è troppo!” Di conseguenza, quando quei professionisti sono davanti al microfono o al computer, sono percorsi da emozioni paragonabili a quelle ...

