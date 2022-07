Meloni “Concentrare le risorse sul lavoro”

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Era inevitabile, si sta materializzando quanto Fratelli d'Italia dice da sempre, dall'inizio di questa legislatura, e cioè che bisogna tornare il prima possibile al voto per dare all'Italia un Governo forte e coeso e soprattutto deciso dagli italiani. A meno che la mossa di Draghi serva in alternativa a spaventare quei parlamentari incollati allapoltrona”. Così Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista al Sole 24 Ore, in merito alle fibrillazioni nella maggioranza e al colloquio tra il premier Mario Draghi e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale.“Questo è il momento delle scelte, non si può pensare di andare avanti così – spiega-, affrontando una fase complessa e drammatica come mai dal dopoguerra con una maggioranza che litiga su tutto mentre i cittadini fanno i conti ...