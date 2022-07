"Me lo sono preso brutto": Belen, il guaio di salute per cui è sparita (Di martedì 12 luglio 2022) Di Belen Rodriguez, da giorni, si sono perse le tracce. Che fine ha fatto? Sui social nessun indizio. Calma piatta. E questo non è mai accaduto. Quindi i fan sono andati in fibrillazione. Adesso arriva un chiarimento: la conduttrice argentina è stata positiva al Covid ed è stata lei stessa a spiegarlo ai follower nel corso di alcune stories Instagram. "Ho fatto un bel Covid, per questo sono sparita dai social. Però sono sana e salva. È stato pesante, devo dire che me lo sono presa proprio brutto. Niente di tutte quelle cavolate che hanno scritto, come al solito, sono sparita per il Covid", ha detto la showgirl. Pericolo scampato per i fan, che pensavano ad una nuova crisi sentimentale con Stefano De Martino ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) DiRodriguez, da giorni, siperse le tracce. Che fine ha fatto? Sui social nessun indizio. Calma piatta. E questo non è mai accaduto. Quindi i fanandati in fibrillazione. Adesso arriva un chiarimento: la conduttrice argentina è stata positiva al Covid ed è stata lei stessa a spiegarlo ai follower nel corso di alcune stories Instagram. "Ho fatto un bel Covid, per questodai social. Peròsana e salva. È stato pesante, devo dire che me lopresa proprio. Niente di tutte quelle cavolate che hanno scritto, come al solito,per il Covid", ha detto la showgirl. Pericolo scampato per i fan, che pensavano ad una nuova crisi sentimentale con Stefano De Martino ...

