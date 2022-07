Pubblicità

davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: Mario #Giuffrida (agente #Politano) attacca #Spalletti: 'Ci ha messo alla porta, vuole mandarci via' - Pall_Gonfiato : Mario #Giuffrida (agente #Politano) attacca #Spalletti: 'Ci ha messo alla porta, vuole mandarci via' -

Favaraweb

Lombardo, ribadisce l'appello lanciato in quella circostanza: "Abbiamo bisogno di donatori. ... Salvatore" di potere, di qui a breve, assicurare esclusivamente il supporto trasfusionale ...... Fulvio Damiano Tesoriere: MassimoPrefetto: Giulio Franchina Co - Prefetto: Cristina Barone Consiglieri: Rosalia Caranna, Riccardo Catania, Davide Ceraolo,Raffaele, Emilio Ricciardo,... Pro Favara: Arriva il difensore Mario Buonocore. Riconfermato Simone Giuffrida Condividi questo su WhatsApp Un altro tassello in difesa per la Pro Favara. Si tratta del difensore esterno Mario Buonocore, classe 2002, proveniente dell’Akragas. Si tratta di un ritorno in maglia gi ...Il distacco di parte del ghiacciaio ha causato almeno sette morti e otto feriti. Alcune persone sono disperse. Il massiccio è stato chiuso temporaneamente agli escursionisti Leggi ...