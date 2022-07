Marinière | storia di uno stile che non tramonta mai e 5 outfit da creare

(Di martedì 12 luglio 2022) Inutile negarlo: la, la classica maglia a righe dal sapore parigino, è una di quelle tendenze che non cedono mai il passo al tempo grazie alla sua incredibile eleganza. Ma da chi è stato realizzato questo capo? Quando è apparso per la prima volta sulle passerelle? Scopriamolo insieme. LadelloA rendere la maglia a righe un capo alla moda è stata una delle più grandi coutourière di tutti i tempi, Coco Chanel, che propose questa linea ispirandosi alla divisa tradizionale dei marinai del XIX secolo che vivevano nelle cittadine balneari nel Nord della Francia. Come per le calze a rete, a determinare il successo internazionale di questo indumento sono state le grandi star del passato come Marilyn Monroe e Audrey Hepburn, che amavano sfoggiarlo nella vita di tutti giorni. Negli anni ’60, ...

Pubblicità

... ispirata ad abiti d'archivio prêt - à - porter in stilecon la bandiera arcobaleno. ... In questo ambiente, il founder trova l'ispirazione per le sue fragranze che raccontano ladi una ...Non mancherà ovviamente ladella casa di moda, sin dagli inizi di Chanel come modista a ... Si parte da modelli del 1916 ispirati allo stilee non mancherà, ovviamente, il little black ...