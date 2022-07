Mara Venier: “Evito le situazioni che possono mettermi a disagio” (Di martedì 12 luglio 2022) Gli ospiti di Domenica In che incontrano Mara Venier e si lasciano intervistare sono sempre a loro agio, un gran pregio da parte della conduttrice ma a Tv Sorrisi e Canzoni spiega cosa mette a disagio lei. Ancora una volta Mara Venier si racconta e alla domanda se è facile metterla a disagio risponde che è facilissimo. Quindi, come evita l’imbarazzo? Semplice, evita del tutto le situazioni e le persone che potrebbero metterla a disagio. La conduttrice sceglie, seleziona, ammette che alla sua età può permettersi di farlo così come più volte ha detto che può permettersi di dire di tutto. “Alla mia età possono permettermi di stare alla larga da chi non mi piace”. Mara Venier su Tv ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 luglio 2022) Gli ospiti di Domenica In che incontranoe si lasciano intervistare sono sempre a loro agio, un gran pregio da parte della conduttrice ma a Tv Sorrisi e Canzoni spiega cosa mette alei. Ancora una voltasi racconta e alla domanda se è facile metterla arisponde che è facilissimo. Quindi, come evita l’imbarazzo? Semplice, evita del tutto lee le persone che potrebbero metterla a. La conduttrice sceglie, seleziona, ammette che alla sua età può permettersi di farlo così come più volte ha detto che può permettersi di dire di tutto. “Alla mia etàperdi stare alla larga da chi non mi piace”.su Tv ...

Pubblicità

Filancesco : RT @min1kid__: State sfiammate, c’è mara venier che so 70 anni che la domenica rompe li cogli0ni mentre magno e mo il problema è amadeus - Puttini_Jhonny : Senza mancare di rispetto non mi interessa di #Totti com #ilaryblasi , dei Ferragnez ne di Albano con Romina Il mi… - GemmiVerter : @Violetta_2021 Ora li aspetta un destino di domeniche alternate fra Mara Venier e quell'altra di canale 5. Abbiamo… - euephorja : RT @concovditesovo: gerry scotti as mara venier (e viceversa) a necessary thread ideato e realizzato con la collaborazione di @balestrafe… - balestraferro : RT @concovditesovo: gerry scotti as mara venier (e viceversa) a necessary thread ideato e realizzato con la collaborazione di @balestrafe… -