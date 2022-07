Mara Venier alla guida di Sanremo? La spiazzante risposta: “Mi verrebbe ansia” (Di martedì 12 luglio 2022) Nella passata stagione televisiva, grazie a Domenica In, Mara Venier si è confermata campionessa indiscussa di ascolti. Gli spettatori italiani, ancora una volta, hanno dimostrato di apprezzare la spensieratezza e l’ironia della conduttrice. Nell’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, la diretta interessata ha deciso di rilasciare un’intervista per parlare del segreto del suo successo. Inoltre, ha anche fornito delle dichiarazioni sulla sua possibile presenza al Festival di Sanremo. Domenica In, Mara Venier pronta per una nuova edizione: “Col cavolo che vado in pensione” Mara Venier, in più occasioni, ha dimostrato di essere molto affezionata agli ospiti che accoglie in studio. Domenica In è un programma sereno, all’insegna delle risate e dell’allegria. La bionda ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 12 luglio 2022) Nella passata stagione televisiva, grazie a Domenica In,si è confermata campionessa indiscussa di ascolti. Gli spettatori italiani, ancora una volta, hanno dimostrato di apprezzare la spensieratezza e l’ironia della conduttrice. Nell’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, la diretta interessata ha deciso di rilasciare un’intervista per parlare del segreto del suo successo. Inoltre, ha anche fornito delle dichiarazioni sulla sua possibile presenza al Festival di. Domenica In,pronta per una nuova edizione: “Col cavolo che vado in pensione”, in più occasioni, ha dimostrato di essere molto affezionata agli ospiti che accoglie in studio. Domenica In è un programma sereno, all’insegna delle risate e dell’allegria. La bionda ...

