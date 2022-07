Manuel Bortuzzo chiamato ad una nuova sfida: per lui pronto un posto nell’amato show (Di martedì 12 luglio 2022) Grazie alla visibilità del Grande Fratello VIP, Manuel Bortuzzo è riuscito a farsi conoscere anche dal pubblico e dal mondo della TV Il nuotatore vittima di uno scambio di persona è stato per tanti mesi in TV, spiato 24 ore su 24 dai telespettatori collegati con la casa del Grande Fratello VIP. È grazie alla L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 12 luglio 2022) Grazie alla visibilità del Grande Fratello VIP,è riuscito a farsi conoscere anche dal pubblico e dal mondo della TV Il nuotatore vittima di uno scambio di persona è stato per tanti mesi in TV, spiato 24 ore su 24 dai telespettatori collegati con la casa del Grande Fratello VIP. È grazie alla L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

patriziaalbert3 : @rainbow20202020 @GroppiMartina Da NUOVO TV: 'il CONCORRENTE più ambito da Milly sarebbe Manuel Bortuzzo; qualora n… - Luca190499 : RT @gabrielsniceass: almeno adesso penseremo all’ansa senza pensare automaticamente a manuel bortuzzo - mariaga15962342 : #swimmerfairy buongiorno anime belle, buongiorno ciurma dalle rive del fiume , barcollo ma non mollo ????????… - blogtivvu : Totti come Manuel Bortuzzo, scoppia l’ironia dopo la separazione da Ilary Blasi - Mi_rel_la : RT @paolamizzoni3: @lulu_selassie @manuel_bortuzzo Impossibile non pensare a voi due???????#fairylu ???? -