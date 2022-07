Manchester United | accordo con il Barcellona per de Jong

Pubblicità

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? #Ronaldo ha chiesto al Manchester United di essere ceduto: vuole ancora giocare in Champions ?? - DiMarzio : #Calciomercato| Christian #Eriksen vicinissimo al @ManUtd. I dettagli - footmercato : Manchester United accepte de vendre Cristiano Ronaldo - Roberto23186246 : @GiuliaLoglisci_ Come ho detto io prima, lo aveva al manchester united, era scontato . - anglotedesco : PREMIER LEAGUE. Notizie di mercato. Oggi alle 15 Manchester United-Liverpool a Bangkok -

Sono passati sei anni dopo il trasferimento al, ma alla fine il centrocampista francese Paul Pogba e la Juventus e il club bianconero questa mattina ha finalmente ufficializzato il suo ritorno e anche i tifosi della 'Vecchia ...Il calciatore francese torna in bianconero con le stesse modalità della prima volta: a parametro zero, avendo esaurito il contratto che lo legava al. Allora aveva 19 anni e 7 ... Bebé, dall'orfanotrofio al Manchester United in 18 mesi: "Cosa diavolo ci faccio qui" Il Barcellona è sul punto di chiudere due importanti operazioni di mercato: una in entrata e l'altra in uscita. (ANSA) ...Il Manchester United sarebbe alla ricerca di un attaccante in caso di partenza di Cristiano Ronaldo: per i red devils spunta un nuovo nome dalla Bundesliga ...