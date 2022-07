Mammografia ‘potenziata’ scova neoplasie al seno finora invisibili

Leggi su italiasera

(Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Grazie a un mammografo digitale di ultima generazione si possonore tumori ala una normale. Meno costoso, l’esame potrebbe affiancarsi alla risonanza magnetica o sostituirla nei casi in cui sia controindicata, in molte indagini di oncologialogica. E’ quanto dimostrato in uno studio pubblicato sul ‘Journal of Personalized Medicine’, condotto da Pierluigi Rinaldi, docente all’Università Cattolica e radiologo all’Uoc di Radiologia e neuroradiologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, attualmente in servizio al Mater Olbia Hospital. “L’Unità operativa di diagnostica e interventisticalogica del Mater Olbia Hospital – spiega Rinaldi – dispone fin dal maggio 2019 di un ...