Mai tanti casi da fine gennaio | sono 142 967 157 i morti

fattoquotidiano : Covid, in Germania oltre la metà delle unità di terapia intensiva sono già in sofferenza: mai così tanti ricoveri a… - Adnkronos : Covid, i medici di famiglia: "Mai visti tanti casi". - giostra4closes : mai conosciuta una persona che fa gli anni tre volte l'anno, tanti auguri???? - Gazzettino : Covid, il bollettino di oggi 12 luglio: 142.967 nuovi casi (mai così tanti da gennaio) e 157 morti, positività sale…

Non hovisto così tante carenze di personale a causa del Covid come in questa ondata', denuncia Christian Karagiannidis , membro del consiglio di esperti del governo tedesco. La Germania aveva ...Non si avevanodecessi da fine aprile. Il tasso si assesta intorno al 26%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 550.706 tamponi con il tasso di positività che si attesta ...Sono 142.967 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Un livello che non si raggiungeva dal 28 gennaio. Ieri i contagiati erano stati 37.756.Il tasso di positività in Italia si assesta intorno al 26%. Oms: 'la pandemia Covid è tutt'altro che finita'. (ANSA) ...