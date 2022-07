“Ma Pillon ha letto e capito la nostra circolare?”, parla il preside della scuola dei “grembiuli gialli” per la parità di genere (Di martedì 12 luglio 2022) grembiuli gialli, uguali per tutti i bambini della sua scuola. Il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Salutati-Cavalcanti di Borgo a Buggiano (in provincia di Pistoia), difende e rivendica quella sua decisione educativa che ha provocato molte critiche nelle ultime settimane. Un segnale per far capire, anche ai più piccoli, quel sacrosanto principio dell’uguaglianza di genere, senza distinzione cromatica tra maschi e femmine, fin dall’età scolare. Una strategia che ha fatto sobbalzare dal suo scranno di senatore il leghista Simone Pillon, che ha già manifestato tutto il suo dissenso. Ma il preside ha replicato alle mozioni e alle critiche sollevate anche dal parlamentare del Carroccio. grembiuli gialli, il ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022), uguali per tutti i bambinisua. Il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Salutati-Cavalcanti di Borgo a Buggiano (in provincia di Pistoia), difende e rivendica quella sua decisione educativa che ha provocato molte critiche nelle ultime settimane. Un segnale per far capire, anche ai più piccoli, quel sacrosanto principio dell’uguaglianza di, senza distinzione cromatica tra maschi e femmine, fin dall’età scolare. Una strategia che ha fatto sobbalzare dal suo scranno di senatore il leghista Simone, che ha già manifestato tutto il suo dissenso. Ma ilha replicato alle mozioni e alle critiche sollevate anche dalmentare del Carroccio., il ...

