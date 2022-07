M5S non vota il Decreto Aiuti, arriva lo schiaffo al Governo (Di martedì 12 luglio 2022) Forza Italia, ha mosso una richiesta di verifica, accusando M5s di «giocare» con «schizofrenia politica» sulla «pelle dell’Italia». “È inaccettabile, chiediamo una verifica di maggioranza per comprendere quali forze intendono sostenere il Governo, e non a fasi alterne“. Il movimento 5 stelle si è sfilato dalla maggioranza per non votare il Decreto Aiuti. Stamattina il premier Mario Draghi ha deciso di incontrare i sindacati. In questa occasione saranno affrontati diversi temi e ognuno sarà messo davanti alle proprie responsabilità. Laura Boldrini li bastona dicendo: “Il metodo di Conte è totalmente sbagliato: per far pesare la propria esistenza mette in gioco la stabilità del Paese con scelte gravissime”. Il Decreto Aiuti e il Movimento 5 Stelle “Assurdo voltare le spalle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 luglio 2022) Forza Italia, ha mosso una richiesta di verifica, accusando M5s di «giocare» con «schizofrenia politica» sulla «pelle dell’Italia». “È inaccettabile, chiediamo una verifica di maggioranza per comprendere quali forze intendono sostenere il, e non a fasi alterne“. Il movimento 5 stelle si è sfilato dalla maggioranza per nonre il. Stamattina il premier Mario Draghi ha deciso di incontrare i sindacati. In questa occasione saranno affrontati diversi temi e ognuno sarà messo davanti alle proprie responsabilità. Laura Boldrini li bastona dicendo: “Il metodo di Conte è totalmente sbagliato: per far pesare la propria esistenza mette in gioco la stabilità del Paese con scelte gravissime”. Ile il Movimento 5 Stelle “Assurdo voltare le spalle ...

