M5S | Draghi | ' contento se incontro sindacati va verso richieste | dovrebbe esserlo anche Conte'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "C'è l'esigenza di fare qualcosa per il lavoro povero. I numeri dell'Istat e dell'Inps sono drammatici, in un contesto che è destinato a peggiorare la situazione per l'inflazione. Un intervento era assolutamente importante e necessario e, se coincide con l'agenda di Conte, sono contento e forse anche lui...". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

fattoquotidiano : M5s, Ricciardi: “Ogni volta che poniamo un problema politico, Draghi prende e va al Quirinale. Con la Lega non lo f… - AndreaMarcucci : La scelta politica del #M5S è grave. Indebolire o mettere a rischio il governo in queste settimane è da scellerati.… - fattoquotidiano : Oggi alla Camera il M5S non voterà il dl Aiuti con l’inceneritore. Giovedì al Senato voto unico e niente fiducia. M… - EnricoAntonio68 : RT @AndreaVenanzoni: Draghi ha dichiarato che la lettera del M5S contiene molti punti di convergenza con la agenda di governo. Quindi o il… - nieddupasqui : RT @todorov_denis: Se vogliono il M5S e la Lega possono far cadere il governo Draghi ORA, non domani mattina. #crisidigoverno -