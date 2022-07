**M5S: Consiglio nazionale domani alle 8.30, linea verrà espressa solo domani** (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha convocato per domani mattina alle ore 8.30 il Consiglio nazionale. È qui che Conte illustrerà la sua posizione in merito alle misure anticipate nel corso dell'incontro di questa mattina del Governo con le parti sociali. Vista la delicatezza del momento, la posizione del M5S non verrà anticipata prima di domani, per rispetto dei componenti dell'organo statutario chiamati a coadiuvare il presidente Conte nella definizione della linea politica. Pertanto qualsiasi dichiarazione o posizione espressa da singoli membri del Movimento è da intendersi come espressione di una opinione personale". E' quanto puntualizza una nota ufficiale del M5S. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha convocato permattinaore 8.30 il. È qui che Conte illustrerà la sua posizione in meritomisure anticipate nel corso dell'incontro di questa mattina del Governo con le parti sociali. Vista la delicatezza del momento, la posizione del M5S nonanticipata prima di, per rispetto dei componenti dell'organo statutario chiamati a coadiuvare il presidente Conte nella definizione dellapolitica. Pertanto qualsiasi dichiarazione o posizioneda singoli membri del Movimento è da intendersi come espressione di una opinione personale". E' quanto puntualizza una nota ufficiale del M5S.

