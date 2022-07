Lutto nel mondo dello spettacolo, addio al mago di Domenica In | Chi è stato Tony Binarelli (Di martedì 12 luglio 2022) Il mondo dello spettacolo è in Lutto per la morte di Tony Binarelli, vero nome Antonio Binarelli, deceduto all’ospedale Sandro Pertini di Roma all’età di 81 anni. La notizia si è diffusa rapidamente suscitando molta commozione in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di poter lavorare con lui e anche nei telespettatori che lo ricordano nelle sue performance artistiche. Binarelli, infatti, è diventato molto famoso come mago della TV, specialmente negli anni ’80 e ’90, ma già in precedenza l’artista aveva collaborato con alcuni dei personaggi storici della televisione italiana: Mike Bongiorno, ad esempio, ma anche Pippo Baudo e Corrado, fino ad essere un volto fisso di Buona Domenica dal 1991 al ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 12 luglio 2022) Ilè inper la morte di, vero nome Antonio, deceduto all’ospedale Sandro Pertini di Roma all’età di 81 anni. La notizia si è diffusa rapidamente suscitando molta commozione in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di poter lavorare con lui e anche nei telespettatori che lo ricordano nelle sue performance artistiche., infatti, è diventato molto famoso comedella TV, specialmente negli anni ’80 e ’90, ma già in precedenza l’artista aveva collaborato con alcuni dei personaggi storici della televisione italiana: Mike Bongiorno, ad esempio, ma anche Pippo Baudo e Corrado, fino ad essere un volto fisso di Buonadal 1991 al ...

