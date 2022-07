L’uomo famoso che ha fatto perdere la testa a Ilary Blasi: svelata l’identità (Di martedì 12 luglio 2022) Lunedì sera Francesco Totti e Ilary Blasi hanno ufficializzato la loro separazione. Il settimanale Chi ha rivelato che la crisi sarebbe scoppiata quando l’ex calciatore avrebbe trovato dei messaggi compromettenti sul telefono della moglie. Secondo il magazine di Alfonso Signorini la conduttrice durante i suoi viaggi a Milano per L’Isola dei Famosi avrebbe maturato un interesse per un uomo famoso. I detective di Twitter ieri hanno trovato un sospettato, un ex ballerino di Amici, questa ipotesi è nata per dei like che Ilary Blasi e il ragazzo si sono scambiati negli ultimi mesi. Adesso però Pipol Gossip ha sganciato la bomba. Secondo la pagina di gossip Ilary Blasi avrebbe perso la testa per Luca Marinelli. Che dire… Ilary ... Leggi su biccy (Di martedì 12 luglio 2022) Lunedì sera Francesco Totti ehanno ufficializzato la loro separazione. Il settimanale Chi ha rivelato che la crisi sarebbe scoppiata quando l’ex calciatore avrebbe trovato dei messaggi compromettenti sul telefono della moglie. Secondo il magazine di Alfonso Signorini la conduttrice durante i suoi viaggi a Milano per L’Isola dei Famosi avrebbe maturato un interesse per un uomo. I detective di Twitter ieri hanno trovato un sospettato, un ex ballerino di Amici, questa ipotesi è nata per dei like chee il ragazzo si sono scambiati negli ultimi mesi. Adesso però Pipol Gossip ha sganciato la bomba. Secondo la pagina di gossipavrebbe perso laper Luca Marinelli. Che dire…...

