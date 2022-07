L’Università di Salerno e il Ministero della Difesa insieme per formare i leader della trasformazione digitale (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – ‘Piattaforma multi-dominio per la disseminazione delle informazioni e il supporto decisionale operativo’, ‘Virtual Control room’, ‘Banca dati per il riconoscimento facciale’. E ancora ‘intelligenza emozionale’ applicata ai contesti militari e modelli di business circolari ad alta efficienza energetica: sono alcuni degli 8 progetti di alta formazione presentati in occasione della cerimonia di laurea del Master di secondo livello in “leadership and Digital Transformation”, frutto della collaborazione tra il Centro Interdipartimentale per la ricerca in Economia, Diritto e Management della Pubblica Amministrazione (CIRPA) delL’Università degli Studi di Salerno e il Centro Alti Studi per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– ‘Piattaforma multi-dominio per la disseminazione delle informazioni e il supporto decisionale operativo’, ‘Virtual Control room’, ‘Banca dati per il riconoscimento facciale’. E ancora ‘intelligenza emozionale’ applicata ai contesti militari e modelli di business circolari ad alta efficienza energetica: sono alcuni degli 8 progetti di alta formazione presentati in occasionecerimonia di laurea del Master di secondo livello in “ship and Digital Transformation”, fruttocollaborazione tra il Centro Interdipartimentale per la ricerca in Economia, Diritto e ManagementPubblica Amministrazione (CIRPA) deldegli Studi die il Centro Alti Studi per ...

