Louis e Zélie Martin | i santi genitori di Teresina | Il loro primo romantico incontro

(Di martedì 12 luglio 2022) Ilavviene su un ponte, dove capirono di essere fatti l’uno per l’altra. I due cresceranno le figlie, tutte diventate religiose, in un’atmosfera di preghiera e di testimonianza cristiana. Oggi la Chiesa celebra i duedella «più grande santa dei tempi moderni»: Teresa di Lisieux. «Dio mi ha dato una L'articolo, idiIlproviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

GiuseppeAnacle2 : Santi Louis Martin e Zélie Guérin Genitori di S. Teresa del Bambino Gesù. Commemorazione comune il 12 luglio: gior… -

... due in Italia, come quella dei coniugi beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi; una in Francia, che riguarda iMartin, i genitori di santa Teresa di Lisieux; una in Spagna; una in ...Nel testo, arricchito da numerose immagini, è narrata la vita dei Santi francesiMartin, i genitori di santa Teresa di Lisieux, dei Beati italiani Luigi Beltrame Quattrocchi e Maria ...