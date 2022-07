Lo strappo del M5s agita il Governo. Draghi al Quirinale (Di martedì 12 luglio 2022) AGI - Il Movimento 5 stelle alla Camera ha votato la fiducia al dl Aiuti, dovrebbe non farlo al Senato non partecipando al voto, anche se i pontieri spingono per un'exit strategy, ovvero far dire di sì ai vertici pentastellati a palazzo Madama, lasciando che poi un gruppo di senatori non entri nell'emiciclo. Il premier Draghi si troverebbe comunque davanti a un bivio ed è salito al Colle per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio per valutare la situazione politica. Ha sempre sottolineato che la condizione per continuare dopo il mandato ricevuto nel febbraio 2021 era che tutte le forze politiche che hanno sottoscritto il patto di unità nazionale mantenessero l'appoggio all'esecutivo. Ma non è escluso che - anche in presenza di uno strappo M5s giovedì - possa andare avanti lo stesso, considerato che il Movimento di ... Leggi su agi (Di martedì 12 luglio 2022) AGI - Il Movimento 5 stelle alla Camera ha votato la fiducia al dl Aiuti, dovrebbe non farlo al Senato non partecipando al voto, anche se i pontieri spingono per un'exit strategy, ovvero far dire di sì ai vertici pentastellati a palazzo Madama, lasciando che poi un gruppo di senatori non entri nell'emiciclo. Il premiersi troverebbe comunque davanti a un bivio ed è salito al Colle per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio per valutare la situazione politica. Ha sempre sottolineato che la condizione per continuare dopo il mandato ricevuto nel febbraio 2021 era che tutte le forze politiche che hanno sottoscritto il patto di unità nazionale mantenessero l'appoggio all'esecutivo. Ma non è escluso che - anche in presenza di unoM5s giovedì - possa andare avanti lo stesso, considerato che il Movimento di ...

