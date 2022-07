Lo stile Rockabilly Anni 50 sarà la prossima tendenza moda (Di martedì 12 luglio 2022) Grande exploit per Elvis, il film di Baz Luhrmann sul re del rock, nelle sale in questi giorni. E con il successo del film torna alla ribalta lo stile Rockabilly: musica, abbigliamento, pettinatura, tattoo, tutto guarda indietro, a quegli Anni Cinquanta ricchi di voglia di divertirsi e di sperimentare. Uno stile divertente, eclettico e ironico che oggi si mischia alle tendenze moda più cool. La musica Rockabilly Il Rockabilly è un genere musicale che si è sviluppato in America nei primi Anni Cinquanta. Mischia la musica rock and roll e la musica country più autentica. I principali esponenti sono Elvis, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis. Il Rockabilly style Il look ha una parte importante nel movimento. Punti chiave sono: i capelli ... Leggi su amica (Di martedì 12 luglio 2022) Grande exploit per Elvis, il film di Baz Luhrmann sul re del rock, nelle sale in questi giorni. E con il successo del film torna alla ribalta lo: musica, abbigliamento, pettinatura, tattoo, tutto guarda indietro, a quegliCinquanta ricchi di voglia di divertirsi e di sperimentare. Unodivertente, eclettico e ironico che oggi si mischia alle tendenzepiù cool. La musicaIlè un genere musicale che si è sviluppato in America nei primiCinquanta. Mischia la musica rock and roll e la musica country più autentica. I principali esponenti sono Elvis, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis. Ilstyle Il look ha una parte importante nel movimento. Punti chiave sono: i capelli ...

