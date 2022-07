“Lo ha fatto anche lei”. Francesco Totti e Ilary Blasi, il gesto dell’amica Silvia Toffanin (Di martedì 12 luglio 2022) La favola è finita nel peggiore dei modi: quelli che erano stati spifferi si sono rivelati una tempesta. Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati: dopo 17 anni di matrimonio e tre figli finisce una storia d’amore che ha fatto appassionare tantissimi fan e tifosi. Sembravano la coppia più bella del mondo: eppure anche il loro idillio è finito. In molti sono increduli, ma questa è la realtà. Nella giornata di lunedì 11 luglio è stato il portale Dagospia a lanciare la bomba della separazione ufficiale che sarebbe stata annunciata da un comunicato congiunto. La conduttrice e l’ex capitano della Roma hanno confermato quello che già si sapeva: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 luglio 2022) La favola è finita nel peggiore dei modi: quelli che erano stati spifferi si sono rivelati una tempesta.si sono separati: dopo 17 anni di matrimonio e tre figli finisce una storia d’amore che haappassionare tantissimi fan e tifosi. Sembravano la coppia più bella del mondo: eppureil loro idillio è finito. In molti sono increduli, ma questa è la realtà. Nella giornata di lunedì 11 luglio è stato il portale Dagospia a lanciare la bomba della separazione ufficiale che sarebbe stata annunciata da un comunicato congiunto. La conduttrice e l’ex capitano della Roma hanno confermato quello che già si sapeva: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio conè terminato. Il percorso della separazione ...

