Lo aspettano sotto casa armati di pistole: imprenditore pestato e rapinato (Di martedì 12 luglio 2022) Velletri. Era la notte tra giovedì e venerdì scorso, un noto imprenditore era di rientro presso la propria abitazione: una Villa che si trova nei pressi di Via Di Cori. Una giornata lunga, intensa, con gli impegni che lo avevano trattenuto fino alle 3:00 di notte. Il tempo di parcheggiare l’auto, prendere le ultime cose e scendere dall’auto. Poi, si è verificato il misfatto. Rapina nella notte a Velletri I malviventi, con ogni probabilità, si erano appostati da ore sotto la sua abitazione, in attesa che rientrasse con la sua auto. Così, quando hanno sentito il rumore del veicolo, hanno attizzato l’attenzione, pronti a mettere a segno il colpo. Una volta sceso dalla sua auto, l’imprenditore è stato immediatamente raggiunto dai loschi individui. armati di pistola e incappucciati Questi erano armati e, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 luglio 2022) Velletri. Era la notte tra giovedì e venerdì scorso, un notoera di rientro presso la propria abitazione: una Villa che si trova nei pressi di Via Di Cori. Una giornata lunga, intensa, con gli impegni che lo avevano trattenuto fino alle 3:00 di notte. Il tempo di parcheggiare l’auto, prendere le ultime cose e scendere dall’auto. Poi, si è verificato il misfatto. Rapina nella notte a Velletri I malviventi, con ogni probabilità, si erano appostati da orela sua abitazione, in attesa che rientrasse con la sua auto. Così, quando hanno sentito il rumore del veicolo, hanno attizzato l’attenzione, pronti a mettere a segno il colpo. Una volta sceso dalla sua auto, l’è stato immediatamente raggiunto dai loschi individui.di pistola e incappucciati Questi eranoe, ...

