Liverpool, Klopp innamorato di Darwin Nunez: “Appena l’abbiamo visto dal vivo…” (Di martedì 12 luglio 2022) Il tecnico Reds ha spiegato quando è scattato "l'amore" per il centravanti poi diventato un giocatore della sua squadra. Leggi su itasportpress (Di martedì 12 luglio 2022) Il tecnico Reds ha spiegato quando è scattato "l'amore" per il centravanti poi diventato un giocatore della sua squadra.

Pubblicità

zazoomblog : Liverpool Klopp è chiaro: per ora nessun rinforzo a centrocampo - #Liverpool #Klopp #chiaro: #nessun… - sportli26181512 : Liverpool, Klopp è chiaro: per ora nessun rinforzo a centrocampo: Nonostante Jude Bellingham fosse stato spesso acc… - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Liverpool. Klopp 'Bellingham? Purtroppo non è in vendita' - sportface2016 : #Liverpool | #Klopp: 'Il problema di #Bellingham è che non sta sul mercato' - sportli26181512 : Klopp in Thailandia: 'Stesso delirio per il Manchester United?' VIDEO: Delirio per l'allenatore del Liverpool, Klop… -