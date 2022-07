LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si parte! (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 13.52 Il primo a tentare l’attacco è stato Matej Mohoric, subito ripreso. 13.47 Qualche minuto di ritardo per qualche problema meccanico in gruppo, ma ora è iniziata la battaglia. 13.42 Inizia questa decima frazione! 13.38 Da quanto ci risulta anche Rafal Majka (UAE Emirates) sarebbe risultato positivo al tampone, ma con carica virale bassa. 13.35 Pochissimi minuti al via, oggi sarà gran battaglia per la fuga. 13.32 Corridori che hanno iniziato il tratto di trasferimento. 13.30 La partenza ufficiale sarà data alle 13.40. 13.27 Pochi minuti fa dalla UAE Emirates la notizia del ritiro di George Bennett, secondo compagno della Maglia Gialla colpito dal virus. 13.24 Il primo tampone positivo è stato quello ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADE13.52 Il primo a tentare l’attacco è stato Matej Mohoric, subito ripreso. 13.47 Qualche minuto di ritardo per qualche problema meccanico in gruppo, ma ora è iniziata la battaglia. 13.42 Inizia questa decima frazione! 13.38 Da quanto ci risulta anche Rafal Majka (UAE Emirates) sarebbe risultato positivo al tampone, ma con carica virale bassa. 13.35 Pochissimi minuti al via,sarà gran battaglia per la fuga. 13.32 Corridori che hanno iniziato il tratto di trasferimento. 13.30 La partenza ufficiale sarà data alle 13.40. 13.27 Pochi minuti fa dalla UAE Emirates la notizia del ritiro di George Bennett, secondo compagno della Maglia Gialla colpito dal virus. 13.24 Il primo tampone positivo è stato quello ...

