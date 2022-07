LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: scatta nuovamente Alberto Bettiol! (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 17.02 Adesso al comando ci sono Zimmermann e Bettiol, ma da dietro sono molto vicini. 17.01 Mancano meno di 10 chilometri all’arrivo! 17.00 Rientra sui primi Lennard Kamna: cambia nuovamente la conformazione della corsa. 16.59 NUOVO ATTACCO DI Alberto Bettiol! Ha sorpreso un po’ tutti il toscano: Cort è nelle condizioni adesso di non tirare e fra gli altri non c’è grande accordo. 16.58 In testa adesso ci sono Van Baarle, Jorgenson, B.Thomas, Wright, Zimmerman, Velasco, Bettiol e Cort. 16.57 Si stacca Daniel Martinez anche oggi, mentre tiene duro Filippo Ganna. 16.56 Sta per arrivare al capolinea l’azione di Alberto Bettiol: il toscano si rialza ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADE17.02 Adesso al comando ci sono Zimmermann e Bettiol, ma da dietro sono molto vicini. 17.01 Mancano meno di 10 chilometri all’arrivo! 17.00 Rientra sui primi Lennard Kamna: cambiala conformazione della corsa. 16.59 NUOVO ATTACCO DIHa sorpreso un po’ tutti il toscano: Cort è nelle condizioni adesso di non tirare e fra gli altri non c’è grande accordo. 16.58 In testa adesso ci sono Van Baarle, Jorgenson, B.Thomas, Wright, Zimmerman, Velasco, Bettiol e Cort. 16.57 Si stacca Daniel Martinez anche, mentre tiene duro Filippo Ganna. 16.56 Sta per arrivare al capolinea l’azione diBettiol: il toscano si rialza ...

SharonMadwife : RT @Spettakolo_mag: Ieri sera eravamo a Bologna per la tappa italiana del 'Rhapsody Tour' dei @QueenWillRock + @adamlambert. La band britan… - rinrin_nu : RT @Spettakolo_mag: Ieri sera eravamo a Bologna per la tappa italiana del 'Rhapsody Tour' dei @QueenWillRock + @adamlambert. La band britan… - IndexmusicInfo : - QqueeeeeeeeenQ : RT @Spettakolo_mag: Ieri sera eravamo a Bologna per la tappa italiana del 'Rhapsody Tour' dei @QueenWillRock + @adamlambert. La band britan… - OIQFC : RT @Spettakolo_mag: Ieri sera eravamo a Bologna per la tappa italiana del 'Rhapsody Tour' dei @QueenWillRock + @adamlambert. La band britan… -