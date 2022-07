LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: diversi attacchi (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 14.13 Ancora gruppo compatto. Velocità alte. 14.10 Primo GPM di giornata: Côte de Chevenoz (2.2km al 3.4%). 14.07 In casa Italia spazio ad Alberto Bettiol che prova ad andare all’attacco: situazione in continuo rimescolamento. 14.03 Si muove anche Mathieu van der Poel. 14.01 Nuovo tentativo, attaccano in tre. 13.57 10 chilometri di gara, gruppo compatto. 13.55 Si muove anche Philippe Gilbert: ripreso il belga della Lotto Soudal. 13.52 Il primo a tentare l’attacco è stato Matej Mohoric, subito ripreso. 13.47 Qualche minuto di ritardo per qualche problema meccanico in gruppo, ma ora è iniziata la battaglia. 13.42 Inizia questa decima frazione! 13.38 Da quanto ci risulta anche Rafal Majka (UAE Emirates) sarebbe risultato positivo al ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADE14.13 Ancora gruppo compatto. Velocità alte. 14.10 Primo GPM di giornata: Côte de Chevenoz (2.2km al 3.4%). 14.07 In casa Italia spazio ad Alberto Bettiol che prova ad andare all’attacco: situazione in continuo rimescolamento. 14.03 Si muove anche Mathieu van der Poel. 14.01 Nuovo tentativo, attaccano in tre. 13.57 10 chilometri di gara, gruppo compatto. 13.55 Si muove anche Philippe Gilbert: ripreso il belga della Lotto Soudal. 13.52 Il primo a tentare l’attacco è stato Matej Mohoric, subito ripreso. 13.47 Qualche minuto di ritardo per qualche problema meccanico in gruppo, ma ora è iniziata la battaglia. 13.42 Inizia questa decima frazione! 13.38 Da quanto ci risulta anche Rafal Majka (UAE Emirates) sarebbe risultato positivo al ...

