LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Bettiol tenta di andarsene da solo! Inseguitori a 30? (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 16.12 Adesso la corsa verrà fatta ripartire con gli stessi distacchi accumulati prima dell’interruzione. 16.10 Vengono fatti rallentare anche i corridori in gruppo. 16.08 Viene fermato Alberto Bettiol: tappa che viene messa in pausa a causa di una manifestazione in mezzo alla strada che non consente il prosieguo della corsa. 16.07 30 secondi di vantaggio per Alberto Bettiol che sta andando davvero forte. 16.05 Velocità media davvero elevata finora: 48,2 chilometri orari. 16.03 40 chilometri all’arrivo: sembra essere veramente brillante l’azione di Alberto Bettiol. 16.01 Bettiol ha preso un vantaggio di una ventina di secondi sui compagni di fuga e ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADE16.12 Adesso la corsa verrà fatta ripartire con gli stessi distacchi accumulati prima dell’interruzione. 16.10 Vengono fatti rallentare anche i corridori in gruppo. 16.08 Viene fermato Albertoche viene messa in pausa a causa di una manifestazione in mezzo alla strada che non consente il prosieguo della corsa. 16.07 30 secondi di vantaggio per Albertoche sta andando davvero forte. 16.05 Velocità media davvero elevata finora: 48,2 chilometri orari. 16.03 40 chilometri all’arrivo: sembra essere veramente brillante l’azione di Alberto. 16.01ha preso un vantaggio di una ventina di secondi sui compagni di fuga e ...

