LIVE – Juventus | Pogba in conferenza stampa | la presentazione in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 12 luglio 2022) Ladelladi Paul: lain maglia, dove il francese torna per la seconda volta nella sua carriera, avrà inizio alle ore 15 di oggi, martedì 12 luglio. La seguiremo assieme in tempo reale e andremo passo passo anche a proporvi anche il riepilogo con tutte le sue parole e il video delladel centrocampista dal quartier generale bianconero. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. AGGIORNA LASportFace.