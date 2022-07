LIVE – Fiorentina-Real Vicenza 4-0 | Amichevole precampionato 2022 DIRETTA

(Di martedì 12 luglio 2022) Ladi, match valevole per la prima garadella nuova stagione per i viola. Gli uomini di Vincenzo Italiano, dopo l’ottimo campionato disputato lo scorso anno con la conquista di un piazzamento in Conference League, sono pronti a lottare su tutti i fronti. Calcio d’inizio alle ore 17:00 di martedì 12 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempoe. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LALe formazioni ufficiali:(4-3-3): Terracciano; Pierozzi, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Maleh; Gonzalez, Cabral, Saponara. A disp.: Gollini, Venuti, Terzic, Milenkovic, Rasmussen, Amrabat, Bianco, Duncan, ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE – Fiorentina-Real Vicenza 2-0 Amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) - #Fiorentina-Real #Vicenza #Amichevole - __Mari92 : RT @RiccardoMeloni4: ??? Dusan #Vlahovic LIVE: 'Io sono già stato negli #USA con la #Fiorentina, è stata una bella esperienza. Sono molto co… - AleCat_91 : LIVE CALCIOMERCATO IRRICEVIBILE DELETERIA PER COLPA VOSTRA, SFOGHI E DEV... - Morretz97 : RT @RiccardoMeloni4: ??? Dusan #Vlahovic LIVE: 'Io sono già stato negli #USA con la #Fiorentina, è stata una bella esperienza. Sono molto co… - Vincenzo140893 : RT @RiccardoMeloni4: ??? Dusan #Vlahovic LIVE: 'Io sono già stato negli #USA con la #Fiorentina, è stata una bella esperienza. Sono molto co… -

...00 EUROPA EUROPEI - DONNE Danimarca D - Finlandia D 18:00 Germania D - Spagna D 21:00 MONDO AMICHEVOLI PER CLUB BW Linz (Aut) - Torino (Ita) Rinviata(Ita) - Real Vicenza (Ita) 17:00 ......se si tratti della stessa fonte che gli aveva spoilerato l'arrivo dell'attaccante exa ...e non i bagordi nei locali romani" Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A...12' - GOOOLL!!! GOOOOOOL!!!! GOOOOOOOOOL!!! Stavolta va in rete Ikoné: Fiorentina-Real Vicenza 4-0 10' - GOOOOL!!!!! JOVIC SEGNA DAL DISCHETTO!!!!! Prima rete ...Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic parleranno in conferenza stampa. TuttoJuve.com seguirà l'evento in diretta: Sei felice di giocare con Di Maria Preferisci giocare in un attacco ...