L' Inps fotografa l' Italia delle diseguaglianze | e meno male che c' è il reddito di cittadinanza

(Di martedì 12 luglio 2022) Se la volessimo buttare in satira, la sintesi del XXI rapporto annuale dell'potrebbe essere questa: coraggio, il meglio è passato. Ma non c'è molto da ridere. Altro che rilancio, stiamo sempre ...

'Molti dei nuovi soggetti immessi nel mercato del lavoro - sottolinea l'- sono impiegati per un numero ridotto di ore e percepiscono retribuzioni che non permettono ai singoli di vivere ...... 30 anni di contributi versati, si andrà in pensione con circa 750 euro. 1 italiano su 4 ... l'analisi Fastwebla situazione italiana 16 Aprile 2022 Notebook Thinkpad X1 Nano, leggero e ...Firenze – Ieri il Rapporto annuale Inps, illustrato alla Camera e alla presenza del presidente Mattarella, da Pasquale Tridico, presidente dell’istituto previdenziale, scioccava il Paese con i numeri ...Più poveri e più precari. L'unico paese in Europa dove le retribuzioni sono diminuite rispetto a dieci anni fa (meno 2,9%) mentre le diseguaglianze sociali sono in vertiginoso aumento.