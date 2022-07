“Liberiamo il Green deal dall'ideologia”. Lettera al Foglio di Andrea Orlando ed Enzo Amendola

(Di martedì 12 luglio 2022) Gli autori sono il ministro del Lavoro e il sottosegretario agli Affari europei del governo Draghi Tragedie come quella della Marmolada ci dicono quanto sia urgente ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il primario vuole dire ciò che già avviene: con la fine delpass e delle restrizioni dal 1° maggio, c'è una sorta di autoregolamentazione. I cittadini responsabili sanno quali sono le misure da ...Mentre ilpass, oramai resterà un solo un ricordo (brutto). Sottosegretario Costa, si parla da settimane di nuove misure ma intanto i contagi schizzano, il tempo passa ma il governo finora non ... "Liberiamo i positivi ". "È presto". Botta e risposta tra Bassetti e Pregliasco La decarbonizzazione è cruciale, ma la transizione non può diventare una spinta alla deindustrializzazione dei nostri paesi. Limitarsi a fissare target non basta: serve un nuovo patto europeo. Manife ...Data l'elevata circolazione di Omicron, virus ormai indebolito, Matteo Bassetti propone di eliminare la quarantena per i positivi purché adottino certi comportamenti. Di parere opposto Pregliasco: "È ...