Legge elettorale, la Meloni svela l'inganno: «È solo un pretesto per allontanare le urne. Si voti subito» (Di martedì 12 luglio 2022) Non ha dubbi Giorgia Meloni: l'accartocciamento del governo Draghi era un esito prevedibile sin dalla sua nascita. Troppe forze eterogenee al suo interno e troppo vasto il programma, diventato addirittura altra cosa rispetto alla campagna vaccinale e alla messa in sicurezza dei fondi del Pnrr dell'inizio. Quanto sta avvenendo, con le fibrillazioni di maggioranza, scandisce infatti la presidente di Fratelli d'Italia in un'intervista al Sole 24 Ore, «era inevitabile». E aggiunge: «Si sta materializzando quanto FdI dice da sempre, dall'inizio di questa legislatura. E cioè che bisogna tornare il prima possibile al voto per dare all'Italia un governo forte e coeso e soprattutto deciso dagli italiani». Giorgia Meloni intervistata dal Sole 24Ore L'analisi della leader della destra italiana coglie nel segno. Del resto, anche i sondaggi segnalano un calo del ...

