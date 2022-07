Legale Paitoni: “Era in condizioni di sofferenza fisica e psichica” (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “Se avessi immaginato che cosa aveva in mente, avrei in tutti i modi cercato di evitarlo”. Lo ha detto all’Adnkronos Stefano Bruno, Legale difensore di Davide Paitoni, l’uomo accusato di avere ucciso suo figlio Daniele di 7 anni lo scorso 1 gennaio a Morazzone, nel varesotto, a poche ore dal suicidio del suo assistito nel carcere di San Vittore. Paitoni, spiega il Legale, “era in condizioni di grave sofferenza fisica, psichica e, secondo me, anche psichiatrica”; per quello “avevo chiesto per lui una perizia, ma il giudice ha ritenuto di non disporla perché dalle modalità con cui è stato eseguito il delitto, ha desunto esservi una prova ‘tranquillizzante’ della sua capacità di intendere e di volere”. E anzi “una perizia psichiatrica ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “Se avessi immaginato che cosa aveva in mente, avrei in tutti i modi cercato di evitarlo”. Lo ha detto all’Adnkronos Stefano Bruno,difensore di Davide, l’uomo accusato di avere ucciso suo figlio Daniele di 7 anni lo scorso 1 gennaio a Morazzone, nel varesotto, a poche ore dal suicidio del suo assistito nel carcere di San Vittore., spiega il, “era indi gravee, secondo me, anche psichiatrica”; per quello “avevo chiesto per lui una perizia, ma il giudice ha ritenuto di non disporla perché dalle modalità con cui è stato eseguito il delitto, ha desunto esservi una prova ‘tranquillizzante’ della sua capacità di intendere e di volere”. E anzi “una perizia psichiatrica ...

