Lea Michele in Funny Girl, la reazione della collega di Glee Samantha Ware: "Il silenzio è complicità"

L'attrice di Glee Samantha Ware torna a puntare il dito contro Lea Michele e il razzismo nell'industria del cinema dopo la notizia dell'ingaggio della star nel musical Funny Girl. La notizia dell'ingaggio di Lea Michele nel musical Funny Girl ha scatenato la reazione della ex collega di Glee Samantha Ware, che in passato ha accusato la collega di atti di bullismo e razzismo sul set. Samantha Marie Ware, che ha recitato insieme a Lea Michele nella sesta stagione di Glee, ha risposto alla notizia dell'ingaggio chiamando in causa il

