Le Parisien | Mendes offre Ronaldo al Psg | ma la risposta è negativa

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 12 luglio 2022) Secondo quanto scrive Le, l’agente di Cristiano, Jorge, ha offerto il portoghese al Psg ricevendo in cambio un rifiuto poiché l’obiettivo del club, in questo momento, è quello di alleggerire la rosa.è in cerca di una squadra con cui giocare la Champions, sta provando in tutti i modi a trovarne una per lasciare lo United. I rapporti trae Nasser Al-Khelaifi sono stati eccellenti per molto tempo, ma il presidente del Psg ha assicurato due settimane fa in un’intervista che era la fine dei “lussi” a Parigi. L’occasione di mercato è però unica ed è noto che il Qatar ha sempre sognato di ingaggiare l’ex giocatore del Real Madrid. Ci provò nel 2016, quando Ibra lasciò Parigi, ma all’epoca era impossibile. Per ora, insomma, il Psg ha detto di no. ...