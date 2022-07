LE NUOVE SERIE DI RAI2: L’ISOLA DELLE 30 BARE E TUTTI MENTONO. TRAMA, CAST, TRAILER (Di martedì 12 luglio 2022) RAI2 nell’autunno 2022 proporrà due SERIE europee di qualità e in prima visione assoluta. Parliamo di “TUTTI MENTONO”, ovvero la spagnola “Todos Mienten” e “L’ISOLA DELLE 30 BARE”, ossia la miniSERIE francese “L’Île aux Trente Cercueils”. TUTTI MENTONO “TUTTI MENTONO” è una SERIE gialla, ideata e diretta da Pau Freixas. Si compone di 6 puntate da 45 minuti, ovvero 3 serate. I protagonisti di Todos Mienten sono Irene Arcos, Natalia Verbeke, Leonardo Sbaraglia ed Ernesto Alterio. Produce Movistar+. La vita serena degli abitanti di Belmonte cambia il giorno in cui appare online un video a sfondo sessuale di Macarena, un’insegnante di scuola, e Iván, uno dei suoi studenti ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 12 luglio 2022)nell’autunno 2022 proporrà dueeuropee di qualità e in prima visione assoluta. Parliamo di “”, ovvero la spagnola “Todos Mienten” e “30”, ossia la minifrancese “L’Île aux Trente Cercueils”.” è unagialla, ideata e diretta da Pau Freixas. Si compone di 6 puntate da 45 minuti, ovvero 3 serate. I protagonisti di Todos Mienten sono Irene Arcos, Natalia Verbeke, Leonardo Sbaraglia ed Ernesto Alterio. Produce Movistar+. La vita serena degli abitanti di Belmonte cambia il giorno in cui appare online un video a sfondo sessuale di Macarena, un’insegnante di scuola, e Iván, uno dei suoi studenti ...

