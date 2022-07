Le mamme e il diritto di essere stanche: su Paola Turani e il video di Carolina Capria (Di martedì 12 luglio 2022) L‘influencer bergamasca Paola Turani ha pubblicato una serie di storie, nelle quali ha raccontato le difficoltà di gestire un bambino di nove mesi. La modella ha parlato di come il piccolo Enea sia sempre attivo e di quanto le dia da fare, facendola sentire, di conseguenza, privata di tempo da dedicare a se stessa. Vi raccomandiamo... Paola Turani e la pancia post-parto: "É ancora lì, no problem, non ho fretta" Paola Turani ha mostrato su Instagram la sua pancia post-parto e ha dichiarato: "É ancora lì, non ho fretta, zero ansie e lascio fare al mio corp... Turani è salita immediatamente in tendenza su Twitter, generando un’enorme polemica e una valanga di ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 12 luglio 2022) L‘influencer bergamascaha pubblicato una serie di storie, nelle quali ha raccontato le difficoltà di gestire un bambino di nove mesi. La modella ha parlato di come il piccolo Enea sia sempre attivo e di quanto le dia da fare, facendola sentire, di conseguenza, privata di tempo da dedicare a se stessa. Vi raccomandiamo...e la pancia post-parto: "É ancora lì, no problem, non ho fretta"ha mostrato su Instagram la sua pancia post-parto e ha dichiarato: "É ancora lì, non ho fretta, zero ansie e lascio fare al mio corp...è salita immediatamente in tendenza su Twitter, generando un’enorme polemica e una valanga di ...

PennyCB_ : @raffaelevic @ClaudiaGiarri @colleimmane @MeAndRetweets @LaMaiNaGioia Quindi secondo questo ragionamento ti potrest… - ninakreuz : Riguardo la polemica di ieri sulla gestione dei figli e di come Paola Turani abbia il diritto - e ci mancherebbe -… - Ainely88 : @mestruogeppetto Ma ci mancherebbe altro, non credo che per crescere bene un figlio si debba stare attaccati 24 ore… - ClaudiaGiarri : @PennyCB_ @colleimmane @MeAndRetweets @LaMaiNaGioia Io non ho sminuito nessuno ho sempre detto che lei privilegiata… - NOMARIAIOESCO3 : @Ship21G Perché dovrebbe rompere meno il cazzo scusa ? Non ha lo stesso diritto delle altre mamme di lamentarsi ? -