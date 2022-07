Le aquile del Bonelli volano di nuovo nei cieli della Sardegna (Di martedì 12 luglio 2022) AGI - Sono 33 gli esemplari di aquila del Bonelli rilasciati nei cieli della Sardegna, come previsto dal progetto 'Aquila a life', avviato nel 2018 per reintrodurre questa specie nell'isola. Gli ultimi sono stati rilasciati nell'Oristanese, tra Bosa e Montresta. Tredici sono monitorati via gps, mentre di 9 si è perso il segnale. "Nel 2022, grazie al progetto comunitario, sono arrivate in Sardegna sette aquile dalla Spagna (cinque) e dalla Sicilia (due), poi rilasciate in Planargia", ricorda l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis. "Nell'area di rilascio, selezionata da Ispra e Forestas, è stata predisposta un'apposita grande voliera di pre-ambientamento, dove gli esemplari sono stati costantemente monitorati e 'allenati' alla vita in natura e hanno trascorso prima del rilascio, ... Leggi su agi (Di martedì 12 luglio 2022) AGI - Sono 33 gli esemplari di aquila delrilasciati neiSardegna, come previsto dal progetto 'Aquila a life', avviato nel 2018 per reintrodurre questa specie nell'isola. Gli ultimi sono stati rilasciati nell'Oristanese, tra Bosa e Montresta. Tredici sono monitorati via gps, mentre di 9 si è perso il segnale. "Nel 2022, grazie al progetto comunitario, sono arrivate in Sardegna settedalla Spagna (cinque) e dalla Sicilia (due), poi rilasciate in Planargia", ricorda l'assessore regionaleDifesa dell'ambiente, Gianni Lampis. "Nell'area di rilascio, selezionata da Ispra e Forestas, è stata predisposta un'apposita grande voliera di pre-ambientamento, dove gli esemplari sono stati costantemente monitorati e 'allenati' alla vita in natura e hanno trascorso prima del rilascio, ...

